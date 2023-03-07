Минобороны: Польша на этой неделе поставит Украине оставшиеся 10 танков Leopard 2

Министр обороны Польши Мариуш Блащак в ходе брифинга заявил, что Варшава на этой неделе направит Украине 10 танков Leopard 2 («Леопард-2») из 14 ранее обещанных Варшавой.

По его словам, четыре танка уже находятся на украинской территории.

Также Блащак заявил, что Варшава готова открыть сервисный центр по ремонту и обслуживанию отправленных Украине немецких танков Leopard 2, но для этого требуются запчасти.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее представитель Министерства обороны ФРГ Арне Коллатца заявил, что точных планов по поставкам танков Leopard 2 Украине все еще нет, в Германии обучаются украинские танковые бригады для согласованного количества боевых машин.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.