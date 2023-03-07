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Минобороны РФ показало видео уничтожения позиций ВСУ танками Т-90М «Прорыв»

Минобороны России показало уничтожение позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) танками Т-90М «Прорыв». Об этом сообщает РИА Новости.

На видеозаписи видно, как танки достигают рубежей и открывают огонь по украинским позициям.

В Минобороны пояснили, что боевые машины поддерживали продвижение мотострелковых подразделений.

«Экипажи танков Т-90 выдвинулись на передний край обороны противника и нанесли мощный огневой удар. В первую очередь огнем из 125-миллиметровых пушек наводчики-операторы уничтожили позиции противотанковых средств и бронетехнику противника», — добавили в ведомстве.

Ранее в ведомстве сообщали о применении высокоточных боеприпасов нового поколения в зоне СВО. Российская разведка установила, где расположен ангар, в котором украинские военные прятали боевую бронированную технику и проводили ее обслуживание и ремонт. После по ангару был нанесен удар.

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