Кабмин утвердил правила выдачи добровольцам удостоверений ветеранов боевых действий

Правительство утвердило правила выдачи гражданам, вступившим в добровольческие формирования, удостоверений ветеранов боевых действий. Об этом сообщила пресс-служба российского кабмина.

Речь в том числе идет о добровольцах, принимающих участие в российской специальной военной операции на Украине.

В правительстве подчеркнули, что данное удостоверение будет подтверждать статус ветеранов боевых действий и права на полагающиеся по закону льготы. Оформление таких документов возложено на военные комиссариаты.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ, расширяющий круг задач военных комиссариатов, в том числе их обязали рассматривать заявки и выдавать удостоверения ветерана боевых действий.

Изначально для получения удостоверения ветерана, проходившего службу в составе вооруженных сил, нужно было обращаться в комиссию при Минобороны, а сотрудникам Росгвардии или аналогичных ведомств — обращаться в подразделение организации, в которой они проходили службу.