Индия провела успешное испытание зенитной ракеты морского базирования

Военно-морские силы Индии во вторник, 7 марта, организовали и провели испытания ракеты средней дальности класса «поверхность — воздух» (MRSAM). Об этом сообщает издание The Times of India.

По словам представителя индийских ВМС, пуск ракеты осуществили с борта новейшего эсминца Visakhapatnam в целях проверки ракетно-артиллерийских систем корабля.

Как отмечается, прошедший запуск MRSAM был успешным.

Ракету MRSAM сделала индийская Организацией оборонных исследований и разработок. Данная ракета рассчитана на ликвидацию вертолетов, самолетов, беспилотных летательных аппаратов, а также перехват противокорабельных ракет других стран.

В настоящий момент другие подробности по учениям ВМС Индии не приводятся, также нет сведений о следующих планах сил в сфере обороны.

В январе стало известно, что Индия проводила крупные учения Военно-морских сил Tropex в Индийском океане. По словам собеседника издания, цель учений — проверка оборонительных и наступательных возможностей ВМС в условиях множества военных угроз.