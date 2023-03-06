Генштаб Польши: перед полетом получил повреждения вертолет Ми-24 ВВС страны

Генеральный штаб Вооруженных сил Польши сообщил, что вертолет Ми-24 получил повреждения во время проверки перед полетом. Об этом пишет РИА Новости.

«Произошло авиационное происшествие, в результате которого были повреждены шасси и правое крыло вертолета Ми-24», — сообщил Генштаб Польши.

Инцидент произошел 6 марта в районе Бяла-Подляска на территории во время проверки перед полетом. По данным Генштаба, никто из экипажа не получил серьезных травм. При этом подполковник Магдалена Буш сообщила, что экипаж вертолета из трех человек направлены в госпиталь на профилактическое обследование. Комиссия по расследованию авиационных происшествий расследует ситуацию.

Ранее сообщалось, что на базе в Японии боевой самолет F-15 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, однако никто не пострадал. По данным СМИ, инцидент произошел на авиабазе Нютабару военно-воздушных сил самообороны Японии в префектуре Миядзаки. Сообщается, что истребитель готовился к вылету по тревоге из-за иностранных самолетов. Однако взлет был прерван поскольку самолет выкатился на траву. Министерство обороны выясняет причины произошедшего.