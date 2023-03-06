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Guardian: новый пакет военной помощи может прибыть на Украину только к лету

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Global Look Press

Новый пакет военной помощи из возглавляемого Великобританией международного фонда помощи может прибыть на Украину только к лету, сообщает Guardian.

По данным издания, поставщики, подавшие в фонд заявки, с декабря ожидали ответов от британского Минобороны. Поставщики опасаются, что второй раунд рассмотрения заявок может быть таким же длительным, что повлияет на скорость поставок оружия Украине.

Ранее сообщалось, что в рамках нового пакета военной помощи США направят Украине дополнительные боеприпасы, а также вспомогательное оборудование для украинского высокоточного оружия, артиллерии и бронетехники.

В частности, в пакет помощи вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS и гаубиц М777 калибра 155 мм, танковые мостоукладчики, оборудование для обслуживания и ремонта техники, запчасти.

Количество отправляемых боеприпасов и оборудования не приводится.

3 марта госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты выделили Украине 33-й пакет военной помощи на сумму около $400 млн.

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