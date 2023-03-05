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В США заявили, что ВСУ потеряли у Артемовска самые подготовленные подразделения

WSJ сообщила о потере наиболее подготовленных подразделений ВСУ в ходе боев у Артемовска

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Marko Djurica/Reuters

В последние месяцы в районе города Артемовска (украинское название — Бахмут) были разгромлены несколько самых подготовленных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет газета Wall Street Journal, ссылаясь на украинских офицеров.

«Офицеры в некоторых других бригадах говорят, что несколько подразделений, в том числе некоторые из наиболее подготовленных, были разгромлены в ходе боев в районе Бахмута (Артемовска) в последние месяцы», — сказано в сообщении издания.

При этом, как указывается в публикации, бригады ВСУ в районе Артемовска различаются по уровню подготовки и не всегда могут взаимодействовать друг с другом должным образом. Один командир роты украинской армии рассказал, что его позиции были захвачены из-за того, что находящийся вблизи батальон, который был набран из плохо подготовленных добровольцев, покинул свой район без предупреждения.

3 марта основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские войска практически окружили Артемовск.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Все новости на тему:
Операция на Украине
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