Newsweek: возможности российского подводного флота стали вызывать опасения в НАТО

Американское издание Newsweek пишет, что члены НАТО «бьют тревогу из-за возможностей подводного флота России». Такое мнение было включено в материал «Российская стратегия подлодок — как Путин планирует править под водами».

Как объясняет автор статьи Изабель ван Брюген, опасения связаны с тем, что в последние годы Россия производит серию подлодок, способных поражать важные цели в США и континентальной Европе. Отмечается, что Россия обладает одним из самых диверсифицированных подводных флотов в мире, в который, в том числе, входят корабли, способные нести баллистические ракеты с ядерными боеголовками.

По мнению колумниста Newsweek, Россия может использовать свой военно-морской флот в качестве инструмента управления эскалацией при войнах, поскольку угроза со стороны конвенциональных (неядерных) вооружений ВМФ России может заставить ее потенциальных противников отказаться от использования своих преимуществ в других сферах.

Опасения также связаны с потенциальной угрозой для критической инфраструктуры.

«Вы можете себе представить, что произойдет, если русские перережут трансатлантические интернет-кабели — это будет иметь огромные финансовые последствия, а также серьезно ограничит связь между Соединенными Штатами и континентальной Европой», — заявил Майкл Петерсон, директор Института исследования российского флота США.

Ранее Минобороны РФ показало видео пуска крылатой ракеты «Калибр» с подводной лодки. Уточняется, что дальность стрельбы превысила 1000 км.