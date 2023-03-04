РИА Новости: артиллеристы нанесли удар по скоплению военной техники ВСУ в промзоне Херсона

Российским артиллеристам ночью 4 марта удалось нанести удар по стоянке военной техники Вооруженных сил Украины в промышленной зоне Херсона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

В ходе спецоперации ликвидировано пять автомобилей, принадлежавших украинским военным.

«Ночью по стоянке техники одного из подразделений ВСУ, расположенной в промышленном районе Херсона, был нанесен артиллерийский удар, в результате которого потери противника составили пять единиц автомобильной техники, 10 погибших военных ВСУ...» — пояснил собеседник агентства.

Также источник пояснил, что в ходе атаки по стоянке военной технике ВСУ ранены были 12 военных Украины.

Кроме того, под Херсоном «в районе Белозерки ликвидировали гаубицу Д-30 с боекомплектом.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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