Старовойт: в Курской области из-за обстрела ВСУ нарушено электроснабжение двух поселков

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли приграничные территории Глушковского района. Сообщение было опубликовано в Telegram-канале политика.

В результате обстрела было прервано энергоснабжение поселка Краснооктябрьский и села Волфино в Курской области. Устранением повреждений занялись ремонтные бригады. Раненых и погибших в результате обстрела нет.

Ранее, 2 марта, губернатор Старовойт сообщил о 20 прилетах при обстреле сел Троицкое и Бегоща. Никто не пострадал, но село так же осталось без энергоснабжения. Позже пресс-секретарь губернатора Анастасия Гурина заявила, что по поручению Старовойта в регионе будут усилены меры безопасности.

В тот же день в результате обстрела в Теткино пострадали 8 домовладений и 3 автомобиля. Старовойт от лица региональных властей пообещал, что владельцам будет оказана необходимая помощь.