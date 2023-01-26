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Глава Nord Stream отверг вину РФ во взрывах на «Северных потоках» и указал на виновника

Глава Nord Stream Варниг заявил, что Россия не виновата во взрывах на «Северных потоках»

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Global Look Press

Исполнительный директор Nord Stream AG Маттиас Варниг заявил, что не считает, что теракты на газопроводах «Северный поток» организовала Россия. Свое мнение по этому вопросу он выразил газете Die Zeit.

«Варниг говорит, что не верит, что Россия несет ответственность за нападение. <...> «Русские? Нет»», — передает издание его слова.

На вопрос автора статьи, могла ли осуществить эти диверсии «страна НАТО», Варниг молча кивнул, но уточнил, что «это все предположения», и предложил поразмышлять над этим.

О ЧП на газопроводах «Северный поток» стало известно 26 сентября: там были зафиксированы повреждения и утечки газа. Сейсмологи зафиксировали два взрыва. ФСБ России возбудила дело об акте международного терроризма.

В октябре в компании «Газпроме» заявили, что поврежденные нитки газопроводов на большом протяжении заполнены морской водой. В Германии заявили, что использовать вторую нитку трубопровода «Северный поток – 2» после взрывов технически невозможно.

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