Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Рогов: украинские войска усилили интенсивность обстрела Запорожской области

close
100%
Clodagh Kilcoyne/Reuters

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские войска в последнее время усилили интенсивность обстрела городов Запорожской области. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Только за прошедшие сутки артиллерийский огонь открывался противником 89 раз. Что это, беспокоящий огонь или прощупывание, покажет ближайшее время. Просто так долго тратить объемы вооружения на обстрелы никто не будет», — сказал Рогов и предположил, что у этих обстрелов есть «какая-то цель».

Больших передвижений военной техники Вооруженных сил Украины на линии фронта, по его словам, не фиксируется, все стоят на своих позициях.

При этом он утверждает, что ВСУ стянули на линию соприкосновения большое количество РСЗО HIMARS, гаубиц М-777 и других видов артиллерии и тяжелой техники.

7 января в Минобороны РФ заявляли, что Вооруженные силы Украины обстреляли Запорожскую область за минувшие сутки 31 раз.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть