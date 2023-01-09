Рогов: украинские войска усилили интенсивность обстрела Запорожской области

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские войска в последнее время усилили интенсивность обстрела городов Запорожской области. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Только за прошедшие сутки артиллерийский огонь открывался противником 89 раз. Что это, беспокоящий огонь или прощупывание, покажет ближайшее время. Просто так долго тратить объемы вооружения на обстрелы никто не будет», — сказал Рогов и предположил, что у этих обстрелов есть «какая-то цель».

Больших передвижений военной техники Вооруженных сил Украины на линии фронта, по его словам, не фиксируется, все стоят на своих позициях.

При этом он утверждает, что ВСУ стянули на линию соприкосновения большое количество РСЗО HIMARS, гаубиц М-777 и других видов артиллерии и тяжелой техники.

7 января в Минобороны РФ заявляли, что Вооруженные силы Украины обстреляли Запорожскую область за минувшие сутки 31 раз.