Frankfurter Rundschau: российские ракеты «Циркон» оказались настоящим кошмаром для Запада

Гиперзвуковые ракеты РФ «Циркон» стали вселять страх в военных специалистов Запада, считает Ян-Фредерик Вендт в материале Frankfurter Rundschau.

«Для западных военных стратегов гиперзвуковые ракеты — кошмар. В отличие от других ракетных систем, снаряды все еще могут управляться даже после того, как они были выпущены», — утверждает колумнист.

По его словам, подобные характеристики, в комплексе со скоростью, могут сделать российские ракеты почти неуязвимыми для зенитных систем.

Также в статье не исключают, что разработка Россией новых систем и вооружений может привести к гонке вооружений.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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