Власти Харьковской области сообщили о двух взрывах в городе Мерефа

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что в городе Мерефа прозвучали два взрыва. Об этом Синегубов рассказал в своем Telegram-канале.

«Зафиксировано два «прилета» вражеских ракет в Мерефе», — написал он.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, а также в районах ДНР и Запорожской области, которые подконтрольны украинским властям, объявили воздушную тревогу.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о взрывах в Запорожье, находящемся под контролем Киева. Рогов отметил, что ему сообщили о «как минимум четырех» взрывах.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.