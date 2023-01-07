В Главном храме Вооруженных сил России прошло Рождественское богослужение

В Главном храме Вооруженных сил Российской федерации, расположенном в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке, прошло Рождественское богослужение. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Отмечается, что на праздник в храме собрались военнослужащие и гражданский персонал Вооруженных сил, а также прихожане храма.

Рождественскую службу возглавил митрополит Каширский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, Феогност.

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин в день Рождества Христова посетил богослужение в Благовещенском соборе в Московском Кремле.

Чаще всего в этот праздник глава государства посещает рождественскую службу за пределами Москвы. При этом в прошлом году Путин тоже встретил праздник неподалеку — в домовой церкви своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.

Накануне президент России Владимир Путин после предложения патриарха всея Руси Кирилла о прекращении огня на рождество поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим тишины на Украине.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал перемирие «ловушкой».