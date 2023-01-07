Пентагон: Остин обсудил с Резниковым пакет военной помощи Киеву объемом более $3 млрд

В Пентагоне заявили, что министр обороны США Ллойд Остин созвонился со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым, чтобы обсудить с ним крупнейший пакет военной помощи Киеву на сумму более $3 млрд, а также перспективы оказания новой поддержки в этой сфере. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в рамках разговора глава Пентагона заявил Резникову о готовности в дальнейшем побуждать союзников Соединенных Штатов оказывать дополнительную поддержку украинской стороне в военной сфере. Это подразумевает в том числе поставки средств противовоздушной обороны, боевых машин и иных вооружений. Остин подчеркнул, что Вашингтон готовы помогать Украине в защите ее суверенитета «столько, сколько потребуется».

В Пентагоне подчеркнули, что стороны условились оставаться в тесном контакте.

Ранее заместитель министра обороны США Лаура Купер высказал мнение, что республиканцы и демократы продолжат поддерживать военную помощь Украине, несмотря на раскол в Палате представителей из-за проблем с выбором спикера.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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