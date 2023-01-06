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Байден указал, что боевые действия на Украине находятся на критически важном этапе

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Tom Brenner/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что боевые действия на Украине находятся на критически важном этапе. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что Вашингтон будет делать все возможное, чтобы помочь Киеву в конфликте.

Также он рассказал, что у него состоялся диалог с канцлером ФРГ Олафом Шольцем по ситуации на Украине и взаимодействия с партнерами в Европе.

«Мы расширим поддержку Украины», — подчеркнул Байден, говоря о беседе с Шольцем.

Накануне генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал оказать больше военной помощи Украине, так как «оружие — путь к миру».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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