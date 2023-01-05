Аналитик Дикинсон заявил о подготовке Украины к масштабному зимнему наступлению

Аналитик Атлантического совета Питер Дикинсон заявил, что украинская армия готовит силы для масштабного наступления зимой. Об этом сообщает Euronews.

По его мнению, это наступление будет иметь решающие значение в борьбе за сохранение международной поддержки для Украины.

Дикинсон также отметил, что сейчас Вооруженные силы Украины готовят войска и начинают экономить боеприпасы, чтобы нанести удар до того, как земля промерзнет под воздействием минусовых температур. Он также выразил уверенность, что украинским войскам нужно сохранить успешный импульс наступательных операций, который они показывали осенью, чтобы достичь перелома в боевых действиях.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на руководителя консалтинговой компании Sibylline по вопросам безопасности Джастина Крампа сообщало, что боевые действия на Украине могут активизироваться после того, как земля замерзнет.

До этого глава Минобороны Украины Алексей Резников говорил, что украинская армия зимой «не планируют останавливаться».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.