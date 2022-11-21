«Сегодня никто не помнит даже их имен»

На события в Бахрейне более всего повлияли волнения в Египте. Даже Жемчужную площадь в столице страны — Манаме — восставшие «переименовали» в Тахрир (то есть в «Освобождение») по аналогии с площадью в Каире. На этом, впрочем, параллели заканчиваются. Протесты в Бахрейне стали единственными за всю Арабскую весну, которые коллективный Запад не поддержал. О том, как США допустили вмешательство Саудовской Аравии в конфликт и не стали возражать против стрельбы по бунтовщикам, — в новой главе спецпроекта «Газеты.Ru» «Цена Арабской весны».

Бахрейн — очень маленькое, но достаточно богатое островное государство. Его население составляет примерно 1,5 млн человек, из которых половина – приезжие наемные работники. Показатель по доле валового внутреннего продукта на душу населения в Бахрейне на 2011 год составлял $ 41,5 тыс.

Это достойное 36-е место в мире. Страна уступала соседним Катару и ОАЭ (11-е и 15-е место), но опережала, например, Японию и Израиль (41-е и 43-е место).

Основу благополучия составляла добыча нефти и газа. По данным Всемирного банка, от продажи энергоресурсов Бахрейн получает до 85% государственных доходов.

Нефть в стране обнаружили в 1932 году, но так как государство находилось под британским управлением, добывали ее английские и, отчасти, американские компании. Лишь в 1971 году Бахрейн получил независимость. И тут же оказался внутри сложнейшей военно-политической конфигурации. Богатая ресурсами, при этом маленькая и слабая страна привлекла хищные взгляды соседей по Персидскому заливу.

С одной стороны, на эти земли претендовал Иран и даже пытался их аннексировать. Главным образом по той причине, что основу населения страны составляли мусульмане шииты, как и в самом Иране. С другой стороны, Бахрейн хотела контролировать Саудовская Аравия. Она населена арабами, как и остров, и она намного ближе к нему, чем Иран.

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В итоге при помощи Вашингтона саудиты привели к власти в Бахрейне суннитскую семью Халифов, представитель которой — Иса ибн Салман — стал первым эмиром, а его сын Хамад ибн Иса — первым королем.

У бунтовщиков нет слов для монарха

Независимый египетский журналист и исследователь медиа Хосам Салама неоднократно бывал в Бахрейне до протестов и после них.

«Общественные институты и государственная власть в Бахрейне устроены несправедливо. Больше 80% населения страны – шииты. У власти находятся сунниты. Среди министров, судей, генералов шиитов буквально единицы. Бахрейн — предельно консервативен в том, что касается организации власти. Так, премьер Халифа ибн Салман Аль Халифа там находился на своем посту 50 лет — с 1971 года по 2021 год. Премьер, конечно, суннит и член королевской фамилии», — рассказал Салама.

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При общей подавляющей численности на руководящих государственных должностях шиитов было всего 18%, а в армии и полиции — лишь 3%. В королевстве существовали государственные программы «Национальная молодежная стратегия Бахрейна» и «Национальный проект занятости Бахрейна», которые были нацелены на расширение доли суннитов в общей численности населения. Так, специальная программа предусматривала финансовую поддержку для молодых суннитов, берущих в жены двух и более женщин. Суннитам предоставляются льготные кредиты, налоговые льготы, они пользовались преференциями при поступлении в высшие учебные заведения.

Даже шииты, которые не допущены до высоких должностей в правительстве и бизнесе, получали там очень хорошие зарплаты и пособия. Местные не идут на тяжелые работы. Больше половины населения – трудовые мигранты, очень многие приехали из Ирана. Они тоже шииты и как раз они были одной из главных сил в рядах протестующих. Многие после провала восстания были депортированы. Хосам Салама независимый египетский журналист

Салама убежден, что именно эта несправедливость спровоцировала начало беспорядков. При этом протестующих особо вдохновил пример Египта. 11 февраля президент Египта Мухаммед Хосни Мубарак сложил свои полномочия, а уже 14 февраля люди стали выходить на улицы Манамы. В традициях Арабской весны эту дату назвали «Днем гнева».

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«Больше всего демонстрации в Бахрейне были неприятны США. В стране расположен Пятый флот американских Военно-морских сил, Оперативное военно-морское командование и три военные базы. Дополнительное военное соглашение с Бахрейном американцы заключили в октябре 1991 года, после иракской войны за Кувейт и операции «Буря в пустыне». Оно до сих пор засекречено. Какую именно технику и оружие США там держат – неизвестно. Демонстрации создавали реальные риски для этого оружия», — рассказал Саад Харти, политолог-международник, профессор британского Даремского университета.

Харти также добавил, что положение острова в Персидском заливе позволяет контролировать судоходство там и «при желании США смогут заблокировать с баз в Бахрейне нефтяной трафик Ирана».

Первоначально демонстранты вели себя подчеркнуто корректно. Они не нападали на полицейских, не перекрывали дороги, не сооружали баррикады и даже убирали за собой мусор.

«Все должно быть мирно, мы — цивилизованная страна», — заявил в эфире CNN участник протестов 24-летний студент Самир Авад.

Переломный момент произошел 18 февраля. Протестующие попытались разбить в центре города палаточный городок, а полиция открыла огонь из огнестрельного оружия. Как минимум 120 человек было ранено, от 20 до 30 — погибло. Тем не менее этим же вечером король Бахрейна Хамад ибн Иса обратился к протестующим в эфире телевидения и предложил начать переговоры. Предложения короля демонстранты отвергли.

«Для королевской фамилии это было оскорблением. В ответ на оскорбление власти усилили репрессии. Было разрушено больше 50 шиитских мечетей. Положение шиитов в результате ухудшилось, хотя им предлагали диалог», — говорит Хосам Салама.

Как Барак Обама разрешил оккупацию

Особую роль в восстании играл Иран. Если протестующих в Ливии, Египте или Сирии открыто поддерживали западные страны, то в Бахрейне за уличные силы выступал Тегеран и тоже совершенно не скрывал этого. Многие в политическом и военном истеблишменте там считали Бахрейн «утраченной провинцией».

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«Народ имеет право на восстание и на Исламскую революцию. В Манаме, Мухарраке, Эр-Рифе, других городах Бахрейна люди выходят за свое право верить. Они, если потребуется, свергнут проамериканского короля, как мы в 1979 году сбросили проамериканского шаха, и он позорно бежал. Если надо, то мы поможем нашим братьям и воссоединимся с ними», — писал в иранской газете Kayhan («Вселенная») глава МВД Исламской республики Мостафа Наджар.

Иран открыто провоцировал восставших и шел на обострение. В тот момент некоторым действительно казалось, что королевская власть без чужой помощи может и не устоять. По отдельным данным, американцы уже разрабатывали сценарии переброски своих сил в соседний Кувейт. Не думаю, что они бы реально ушли, но как план «Б» такой сценарий мог существовать. Причина бунта в Бахрейне – желание делить нефтяные деньги между суннитами и шиитами. В тупик бунт зашел, когда к дележу подключились третьи страны. Саад Харти профессор британского Даремского университета

Для властей Бахрейна ситуация стала критической к середине марта. На улицы ежедневно стали выходить десятки, а иногда сотни тысяч человек. Для масштабов страны это — огромные цифры. В это же время бахрейнская правительственная англоязычная газета Gulf Daily News сообщила о нескольких случаях, когда протестующие линчевали полицейских и обычных граждан, которые симпатизировали правительству. Якобы был убит пожилой водитель такси, который сделал замечание демонстрантам.

Король объявил чрезвычайное положение и запросил военную помощь у Саудовской Аравии. Очень вероятно, что власть была напугана угрозами из Тегерана и воспользовалась советами Вашингтона.

Солдаты саудитов легко добрались до Бахрейна через 25-километровый Мост короля Фахда (назван в честь одного из правителей Саудовской Аравии), который напрямую соединяет остров с континентом. Было введено от одной до четырех тысяч солдат и полицейских. По утверждениям организации Human Rights Watch, они якобы были причастны к внесудебным расправам над бунтовщиками. С другой стороны, МВД Бахрейна сообщало о гибели саудовских солдат от рук восставших.

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По данным немецкой газеты Die Welt, саудовское правительство взялось защищать власть в соседнем Бахрейне еще и потому, что пыталось предотвратить реформы, требуемые шиитскими мятежниками.

«Эти реформы неизбежно повлияли бы и на шиитское меньшинство в самой Саудовской Аравии. В рамках всего саудовского королевства шииты составляют небольшую часть, но в южных регионах, где сосредоточенны нефтяные запасы, они — большинство. Это постоянный риск и опасность», — отмечала Die Welt.

Профессор Саад Харти считает, что конечное решение о вторжении принимали в США.

«Реакция США на события в Бахрейне была предельно циничной. Позже в своих воспоминаниях Барак Обама писал, что он созванивался с королем Хамадом и якобы его просил воздержаться от насилия по отношению к протестующим. Думаю, что Обама просто пытается сохранить лицо. Вторжение Саудовской Аравии произошло сразу после этого телефонного разговора. Потом Белый дом и Госдепартамент ни разу публично не осудили власти Бахрейна. Вероятно, президент Обама как раз санкционировал вторжение», — говорит профессор Харти.

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Саудовский контингент находился в Бахрейне месяц.

«Несколько сотен человек были осуждены за протесты, тысячи были оштрафованы или уволены с работы. Почти все лидеры протестующих получили пожизненные сроки. Сегодня никто даже толком не помнит их имен. Двое были казнены», — подводит итоги провалившегося восстания Хосам Салама.

О том, как положение шиитов в Бахрейне из-за протестов только ухудшилось — в следующей части спецпроекта «Газеты.Ru» «Цена Арабской весны».