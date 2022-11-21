«Сегодня никто не помнит даже их имен»

Бахрейн — очень маленькое, но достаточно богатое островное государство. Его население составляет примерно 1,5 млн человек, из которых половина – приезжие наемные работники. Показатель по доле валового внутреннего продукта на душу населения в Бахрейне на 2011 год составлял $ 41,5 тыс.
Это достойное 36-е место в мире. Страна уступала соседним Катару и ОАЭ (11-е и 15-е место), но опережала, например, Японию и Израиль (41-е и 43-е место).
Основу благополучия составляла добыча нефти и газа. По данным Всемирного банка, от продажи энергоресурсов Бахрейн получает до 85% государственных доходов.
Нефть в стране обнаружили в 1932 году, но так как государство находилось под британским управлением, добывали ее английские и, отчасти, американские компании. Лишь в 1971 году Бахрейн получил независимость. И тут же оказался внутри сложнейшей военно-политической конфигурации. Богатая ресурсами, при этом маленькая и слабая страна привлекла хищные взгляды соседей по Персидскому заливу.
С одной стороны, на эти земли претендовал Иран и даже пытался их аннексировать. Главным образом по той причине, что основу населения страны составляли мусульмане шииты, как и в самом Иране. С другой стороны, Бахрейн хотела контролировать Саудовская Аравия. Она населена арабами, как и остров, и она намного ближе к нему, чем Иран.
В итоге при помощи Вашингтона саудиты привели к власти в Бахрейне суннитскую семью Халифов, представитель которой — Иса ибн Салман — стал первым эмиром, а его сын Хамад ибн Иса — первым королем.
У бунтовщиков нет слов для монарха
Независимый египетский журналист и исследователь медиа Хосам Салама неоднократно бывал в Бахрейне до протестов и после них.
«Общественные институты и государственная власть в Бахрейне устроены несправедливо. Больше 80% населения страны – шииты. У власти находятся сунниты. Среди министров, судей, генералов шиитов буквально единицы. Бахрейн — предельно консервативен в том, что касается организации власти. Так, премьер Халифа ибн Салман Аль Халифа там находился на своем посту 50 лет — с 1971 года по 2021 год. Премьер, конечно, суннит и член королевской фамилии», — рассказал Салама.
При общей подавляющей численности на руководящих государственных должностях шиитов было всего 18%, а в армии и полиции — лишь 3%. В королевстве существовали государственные программы «Национальная молодежная стратегия Бахрейна» и «Национальный проект занятости Бахрейна», которые были нацелены на расширение доли суннитов в общей численности населения. Так, специальная программа предусматривала финансовую поддержку для молодых суннитов, берущих в жены двух и более женщин. Суннитам предоставляются льготные кредиты, налоговые льготы, они пользовались преференциями при поступлении в высшие учебные заведения.
Салама убежден, что именно эта несправедливость спровоцировала начало беспорядков. При этом протестующих особо вдохновил пример Египта. 11 февраля президент Египта Мухаммед Хосни Мубарак сложил свои полномочия, а уже 14 февраля люди стали выходить на улицы Манамы. В традициях Арабской весны эту дату назвали «Днем гнева».
«Больше всего демонстрации в Бахрейне были неприятны США. В стране расположен Пятый флот американских Военно-морских сил, Оперативное военно-морское командование и три военные базы. Дополнительное военное соглашение с Бахрейном американцы заключили в октябре 1991 года, после иракской войны за Кувейт и операции «Буря в пустыне». Оно до сих пор засекречено. Какую именно технику и оружие США там держат – неизвестно. Демонстрации создавали реальные риски для этого оружия», — рассказал Саад Харти, политолог-международник, профессор британского Даремского университета.
Харти также добавил, что положение острова в Персидском заливе позволяет контролировать судоходство там и «при желании США смогут заблокировать с баз в Бахрейне нефтяной трафик Ирана».
Первоначально демонстранты вели себя подчеркнуто корректно. Они не нападали на полицейских, не перекрывали дороги, не сооружали баррикады и даже убирали за собой мусор.
«Все должно быть мирно, мы — цивилизованная страна», — заявил в эфире CNN участник протестов 24-летний студент Самир Авад.
Переломный момент произошел 18 февраля. Протестующие попытались разбить в центре города палаточный городок, а полиция открыла огонь из огнестрельного оружия. Как минимум 120 человек было ранено, от 20 до 30 — погибло. Тем не менее этим же вечером король Бахрейна Хамад ибн Иса обратился к протестующим в эфире телевидения и предложил начать переговоры. Предложения короля демонстранты отвергли.
«Для королевской фамилии это было оскорблением. В ответ на оскорбление власти усилили репрессии. Было разрушено больше 50 шиитских мечетей. Положение шиитов в результате ухудшилось, хотя им предлагали диалог», — говорит Хосам Салама.
Как Барак Обама разрешил оккупацию
Особую роль в восстании играл Иран. Если протестующих в Ливии, Египте или Сирии открыто поддерживали западные страны, то в Бахрейне за уличные силы выступал Тегеран и тоже совершенно не скрывал этого. Многие в политическом и военном истеблишменте там считали Бахрейн «утраченной провинцией».
«Народ имеет право на восстание и на Исламскую революцию. В Манаме, Мухарраке, Эр-Рифе, других городах Бахрейна люди выходят за свое право верить. Они, если потребуется, свергнут проамериканского короля, как мы в 1979 году сбросили проамериканского шаха, и он позорно бежал. Если надо, то мы поможем нашим братьям и воссоединимся с ними», — писал в иранской газете Kayhan («Вселенная») глава МВД Исламской республики Мостафа Наджар.
Для властей Бахрейна ситуация стала критической к середине марта. На улицы ежедневно стали выходить десятки, а иногда сотни тысяч человек. Для масштабов страны это — огромные цифры. В это же время бахрейнская правительственная англоязычная газета Gulf Daily News сообщила о нескольких случаях, когда протестующие линчевали полицейских и обычных граждан, которые симпатизировали правительству. Якобы был убит пожилой водитель такси, который сделал замечание демонстрантам.
Король объявил чрезвычайное положение и запросил военную помощь у Саудовской Аравии. Очень вероятно, что власть была напугана угрозами из Тегерана и воспользовалась советами Вашингтона.
Солдаты саудитов легко добрались до Бахрейна через 25-километровый Мост короля Фахда (назван в честь одного из правителей Саудовской Аравии), который напрямую соединяет остров с континентом. Было введено от одной до четырех тысяч солдат и полицейских. По утверждениям организации Human Rights Watch, они якобы были причастны к внесудебным расправам над бунтовщиками. С другой стороны, МВД Бахрейна сообщало о гибели саудовских солдат от рук восставших.
По данным немецкой газеты Die Welt, саудовское правительство взялось защищать власть в соседнем Бахрейне еще и потому, что пыталось предотвратить реформы, требуемые шиитскими мятежниками.
«Эти реформы неизбежно повлияли бы и на шиитское меньшинство в самой Саудовской Аравии. В рамках всего саудовского королевства шииты составляют небольшую часть, но в южных регионах, где сосредоточенны нефтяные запасы, они — большинство. Это постоянный риск и опасность», — отмечала Die Welt.
Профессор Саад Харти считает, что конечное решение о вторжении принимали в США.
«Реакция США на события в Бахрейне была предельно циничной. Позже в своих воспоминаниях Барак Обама писал, что он созванивался с королем Хамадом и якобы его просил воздержаться от насилия по отношению к протестующим. Думаю, что Обама просто пытается сохранить лицо. Вторжение Саудовской Аравии произошло сразу после этого телефонного разговора. Потом Белый дом и Госдепартамент ни разу публично не осудили власти Бахрейна. Вероятно, президент Обама как раз санкционировал вторжение», — говорит профессор Харти.
Саудовский контингент находился в Бахрейне месяц.
«Несколько сотен человек были осуждены за протесты, тысячи были оштрафованы или уволены с работы. Почти все лидеры протестующих получили пожизненные сроки. Сегодня никто даже толком не помнит их имен. Двое были казнены», — подводит итоги провалившегося восстания Хосам Салама.
О том, как положение шиитов в Бахрейне из-за протестов только ухудшилось — в следующей части спецпроекта «Газеты.Ru» «Цена Арабской весны».