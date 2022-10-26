Депутат Останина: МО не будет мобилизовывать отцов детей-инвалидов и ждущих 3-го ребенка

Минобороны освободило от мобилизации отцов двух детей с беременными свыше 22 недель женами

Министерство обороны России приняло решение освободить от призыва на военную службу во время частичной мобилизации отцов двоих детей в том случае, когда срок беременности их супруг составляет свыше 22 недель, информировала глава комитета Государственной думы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина. Об этом сообщается в Telegram-канале парламентария.

Информация о мерах в рамках частичной мобилизации в РФ появилась в канале депутата Госдумы 26 октября.

«Только что созвонилась с заместителем министра обороны Николаем Панковым. Наши изменения в директиву Генштаба касательно освобождения от частичной мобилизации отца двоих детей, жена которого на 22-й неделе беременности, приняты», — подчеркнула Останина.

Еще депутат Госдумы добавила, что в директиву Генерального штаба внесли поправку, по которой «от частичной мобилизации освобождаются отцы детей-инвалидов вне зависимости от количества детей в одной семье».

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране, соответствующий указ был подписан в тот же день.

Впоследствии глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу пояснил, что частичная мобилизация, прежде всего, необходима для контроля территорий и линии соприкосновения в 1 тыс. километров.

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Мобилизация в России
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