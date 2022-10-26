New Yorker: Запад мог предотвратить спецоперацию на Украине признанием Крыма российским

Обозреватель New Yorker: Запад мог предотвратить СВО на Украине, признав Крым российским

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Ветеран войны в Ираке, обозреватель New Yorker Дэн Колдуэлл написал в материале для издания, что Запад мог предотвратить спецоперацию на Украине, если бы признал вхождение Крыма в состав России.

В статье Колдуэлла говорится: «В убеждении, что без Крыма Россия становится уязвимой, есть здравое зерно. Если бы Москве смогли предоставить право владеть полуостровом, возможно, нашелся бы способ заставить ее остановить боевые действия».

Ветеран Ирака указал, что, президент России Владимир Путин считает, что без Крыма страна сталкивается с угрозой выживания.

Крым играет ключевую роль с точки зрения обороноспособности страны, отметил обозреватель, поэтому Москва не могла допустить посягательств на полуостров.

Колдуэлл допустил, что Киев хотел бы заблокировать выход России в Черное море.

«Угроза исходит с Запада», — заключается в статье.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что коллективный Запад под руководством США продолжает вести гибридную войну в отношении Российской Федерации и, пытаясь полностью разрушить страну, наращивает поставки вооружения на Украину.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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