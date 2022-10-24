В МО РФ заявили о наличии у Украины радиоактивных веществ для создания «грязной бомбы»

Украина обладает научными и производственными возможностями для создания «грязной бомбы». Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, слова которого приводит РИА Новости.

«Имеется соответствующая производственная база и научный потенциал», — указал Кириллов.

Он пояснил, что на Украине располагаются предприятия атомной промышленности, располагающие запасами радиоактивных веществ, которые можно использовать для создания «грязной бомбы»: три действующие атомных электростанции, в числе которых Южно-Украинская, Хмельницкая и Ровенская, с девятью бассейнами выдержки отработанного ядерного топлива, в которых содержатся до 1,5 тысяч тонн обогащенного до 1,5% оксида урана.

Помимо этого, согласно приведенным им данным, на выведенной из эксплуатации Чернобыльской АЭС хранится порядка 22 тысяч содержащих уран-238 отработавших тепловыделяющих сборок, а также «продукты, связанные с эксплуатацией», которые являются «основным компонентом ядерного заряда».

Кроме того, представитель Минобороны перечислил более 50 тысяч кубических метров радиоактивных отходов, которые хранятся на предприятии «Вектор», Приднепровском химическом заводе, в пунктах захоронения радиоактивных отходов «Буряковка», «Подлесный» и «Россоха».

В качестве научной базы он привел Харьковский физико-технический институт и институт ядерных исследований при национальной академии наук в Киеве.

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа ранее заявил, что в случае применения Киевом «грязной» бомбы риск мировой ядерной войны многократно увеличится и превратится в реальную угрозу.

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Операция на Украине
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