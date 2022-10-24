Нарышкин: риторика Запада о возможности применения ядерного оружия недопустима

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил журналистам, что Россию сильно беспокоит недопустимая риторика Запада о возможности применения ядерного оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нас, конечно, очень беспокоит западная риторика о возможности применения ядерного оружия. Это просто недопустимо», — сказал он.

Нарышкин подчеркнул, что российская сторона не говорит о применении ядерного оружия. У нее «абсолютно» нет такой риторики.

Ранее руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов назвал ядерные учения НАТО Steadfast Noon нарушением Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

18 октября заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил, что Россия не угрожала и не угрожает Украине ядерным оружием.