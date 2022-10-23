Власти Херсонской области уверены в скором освобождении еще трех регионов Украины

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что российские войска в скором времени освободят три подконтрольных Киеву региона. Об этом чиновник заявил в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

По его словам, это будут Николаевская, Одесская и Днепропетровские области.

Также Стремоусов отметил, что это «священный долг русских людей освободить русскую землю от неофашизма».

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов говорил, что освобождение подконтрольных Киеву территорий Запорожской области может произойти «намного быстрее, чем многим кажется».

До этого официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявлял, что освобождение Донбасса будет завершено до конца года.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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