Стало известно, на каком заводе отремонтируют подлодку «Новороссийск»

ТАСС: подлодку «Новороссийск» отремонтируют на Кронштадтском морском заводе

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Василий Батанов/РИА «Новости»

Подлодка проекта 636.3 «Новороссийск» Черноморского флота после вахты в составе Средиземноморской эскадры ВМФ России пройдет ремонт на Кронштадтском морском заводе в 2023 году, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 ЧФ России наносили удары по целям террористов в Сирии ракетами «Калибр-ПЛ» из Средиземного моря. Они также поражали цели на Украине в ходе специальной военной операции.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли сообщал, что подводная лодка «Новороссийск» пройдет ремонт на одном из заводов на северо-западе России.

Подлодка «Новороссийск» была замечена у берегов Бретани во Франции в конце сентября.

Российское судно сопроводил базирующийся в Бресте многоцелевой фрегат «Нормандия». При этом рядом с подлодкой находился морской буксир Черноморского Флота «Сергей Балк», сообщал телеканал BFM TV.

До этого корабли Балтийского флота обеспечили погружение на глубину до 190 м в рамках государственных испытаний подлодки «Уфа».

Накануне подводные лодки «Уфа» и «Кронштадт» проходили испытания на глубине 100 м.

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