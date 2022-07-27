Американский наемник раскрыл проблемы ВСУ

Американский наемник Майкл в беседе с изданием Newsweek рассказал о проблемах, которые есть у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам иностранца, украинская армия столкнулась с недостатком оборудования, включая принтеры для распечатки карт.

«Когда россияне продвигались на востоке (Украины),... одной из причин этого был тот факт, что мы не могли заполучить такое оборудование, как очки ночного видения, бинокли-дальномеры, принтеры для распечатки карт на бумаге и... батареи», — заявил Майкл.

Он также указал, что из-за нехватки аккумуляторов отсутствовала возможность зарядить компьютеры для применения переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin. А без компьютеров эти системы бесполезны, добавил он.

Ранее сообщалось, что иностранные наемники, отправившиеся на Украину и принявшие участие в боевых действиях, стали говорить о падении боевого духа. Число людей, которые «расстроены и имеют низкий моральный дух», увеличилось, и это «частично произошло из-за того, как русские решили вести боевые действия», рассказал бывший американский морской пехотинец Рипли Роулигс, который активно занимается вербовкой наемников и поставкой ВСУ обмундирования.

При этом часть «солдат удачи» обратили внимание, что снизить боевой дух среди войск могли задержки поставок вооружения, обещанного Западом.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.