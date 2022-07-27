Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Голы Бензема и Азара не помогли «Реалу» обыграть «Америку» 08:32
В Евросоюзе раскрыли ситуацию с выдачей шенгенских виз россиянам 08:30
Сенатор РФ Пушков высмеял вице-президента США Харрис из-за ее слов о местоимениях 08:27
Защитник Менье заявил, что нападающий Неймар потерял свою магию в «ПСЖ» 08:22
На Украине назвали ненужными «старые» американские штурмовики 08:18
Уролог объяснил, почему сексуальное воздержание опасно для мужчин 08:17
Нападающий Кассьерра рассказал, как его уговаривали перейти в «Зенит» 08:16
Антоновский мост в Херсоне закрыли для транспорта после обстрела ВСУ 08:12
«ПСЖ» подписал контракт с футболистом из команды бывшего тренера... 08:10
Названа главная уязвимость выпущенных до 2020 года компьютеров 08:09
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Американский наемник раскрыл проблемы ВСУ

Наемник из США Майкл: одной из проблем армии Украины является недостаток аккумуляторов

close
100%
Evgeniy Maloletka/AP

Американский наемник Майкл в беседе с изданием Newsweek рассказал о проблемах, которые есть у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам иностранца, украинская армия столкнулась с недостатком оборудования, включая принтеры для распечатки карт.

«Когда россияне продвигались на востоке (Украины),... одной из причин этого был тот факт, что мы не могли заполучить такое оборудование, как очки ночного видения, бинокли-дальномеры, принтеры для распечатки карт на бумаге и... батареи», — заявил Майкл.

Он также указал, что из-за нехватки аккумуляторов отсутствовала возможность зарядить компьютеры для применения переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin. А без компьютеров эти системы бесполезны, добавил он.

Ранее сообщалось, что иностранные наемники, отправившиеся на Украину и принявшие участие в боевых действиях, стали говорить о падении боевого духа. Число людей, которые «расстроены и имеют низкий моральный дух», увеличилось, и это «частично произошло из-за того, как русские решили вести боевые действия», рассказал бывший американский морской пехотинец Рипли Роулигс, который активно занимается вербовкой наемников и поставкой ВСУ обмундирования.

При этом часть «солдат удачи» обратили внимание, что снизить боевой дух среди войск могли задержки поставок вооружения, обещанного Западом.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Все новости на тему:
Операция на Украине. Новости
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть