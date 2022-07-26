Компания из Польши обманула украинский фонд на 40 тыс. евро

Польская фирма пообещала поставить топливо украинскому покупателю, но не исполнила собственных обязательств, обманув заказчика на 40 тыс. евро. Об этом передает RMF FM.

Организация, которая базируется в Познани, обманула фонд Украины, заказавший топливо для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и гуманитарных организаций. В связи с данным инцидентом Познанская областная прокуратура начала проверку.

Согласно сведениям источника, украинская компания, действуя от имени фонда, заказала 10 партий топлива у познаньского предприятия.

С украинской стороны посчитали, что сначала заплатят за одну партию, а после — профинансируют остальную часть контракта.

Компания и фонд пытались связаться с поставщиком. Сначала он уверял, что транспорт прибудет, но это произойдет через несколько дней. Потом назывались другие обстоятельства, якобы пагубно сказавшиеся на логистике.

В качестве оговоренного срока определили 5 дней. При этом спустя месяц транспорт так и не добрался до Львова. Ко всему прочему, компания из Польши перестала выходить на связь с заказчиком.

«Топливо для армии и гуманитарных операций не поступило. Это должен был быть первый автомобиль из десяти заказанных», — уточнил собеседник радиостанции из фонда «Украинская семья».

Сейчас решается вопрос, как вести подобное разбирательство, раз потерпевшие находятся на Украине, а выезд за границу мужчин призывного возраста затруднен.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

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