Минобороны РФ: авиация уничтожила более ста украинских военных в Константиновке

Российская авиация высокоточным оружием уничтожила более 100 украинских военных в Константиновке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает РИА «Новости».

«В населенном пункте Константиновка Донецкой народной республики в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожено более 100 националистов и иностранных наемников», — сказали в ведомстве.

26 июля официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявлял, что Вооруженные силы России нанесли удар по пункту временной дислокации подразделений участвующего в боевых действиях «Иностранного легиона» в ДНР. В результате удалось ликвидировать более 40 наемников, большинство из которых поляки.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.