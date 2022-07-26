Крупный пожар произошел на нефтебазе в Донецке после обстрелов ВСУ

Крупный пожар произошел на нефтебазе в Буденновском районе Донецка, который подвергся обстрелам со стороны Украины. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

По его словам, огонь от пожара видно в нескольких районах Донецка, а пламя бьет на пару десятков метров в высоту. Корреспондент утверждает, что горят цистерны с горюче-смазочными материалами. На месте работают специалисты и техника МЧС и Народной милиции Донецкой народной республики. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Донецке загорелась нефтебаза из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По информации представительства, украинские силовики выпустили шесть снарядов калибра 155 мм. Также сообщается, что на данный момент нанесено минимум 27 ударов по Донецку за день.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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