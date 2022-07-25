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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 152-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 152-й день

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Виктор Антонюк/РИА «Новости»
Подразделения Народной милиции ЛНР отбили Углегорскую ТЭЦ у украинских военных, ВСУ обстреляли Алчевск из американской РСЗО HIMARS. На территории Херсонской области планируют вывести из оборота украинскую гривну, оставив только рубль. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
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8:47

Один из двух американских граждан, недавно погибших на Украине, был идентифицирован как Люк Люцишин. Об этом CNN сообщила его мать.

По словам женщины, о смерти сына ее проинформировал Госдепартамент США. В субботу, 23 июля, Госдеп подтвердил смерть двух американцев, но не назвал личности и обстоятельства. Представитель сказал, что они «связались с семьями и оказали всю возможную консульскую помощь».

Первым о смерти Люка «Скайуокера» Люцишина сообщила газета Politico. Вместе с тремя другими погибшими иностранцами, о которых сообщали СМИ, он служил в отряде специального назначения теробороны ВСУ. Их подразделение было дислоцировано под Северском. По данным газеты, Люцишину и его сослуживцам было приказано «зачистить овраг, в котором российские военные пытались форсировать реку». Выполнив приказ, иностранцы попали в засаду и были обстреляны из танка. Люцишин был ранен первым взрывом, второй выстрел добил «Скайуокера» и пытавшихся спасти его.

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Министерство обороны РФ
8:35

Санкции ЕС могут дополнительно осложнить производство кондитерских изделий в России, сообщает «Коммерсантъ».

В перечне запрещенных к ввозу в РФ товаров оказались используемые кондитерами эмульгаторы и красители, которые нельзя заменить без потери вкусовых качеств.

Нехватка сырья грозит сокращением ассортимента — шоколада, выпечки, халвы, мягкой карамели, вафельных листов.

8:29

❗️Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна быть готова к полной остановке поставок газа из РФ, которая «рано или поздно» случится.

8:22

8:10

8:05

❗️Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) отбили у украинских войск Углегорскую ТЭЦ в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает газета «Известия».

Сейчас на территории теплоэлектроцентрали идет зачистка территории, передает корреспондент издания.

Как заявил в Telegram-канале и.о. главы администрации Горловки Иван Приходько, территория Углегорской ТЭЦ «полностью блокирована, но пока не зачищена».

8:03

«В ходе предварительного расследования уже установлена причастность к преступлениям против мира и безопасности человечества, не имеющим срока давности, более 220 лиц, в том числе представителей высшего командования Вооруженных сил Украины, а также командиров воинских подразделений, обстреливавших мирное население», — заявил в интервью «Российской газете» председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Обвинения предъявили 92 командирам и солдатам. «Объявлены в розыск 96 лиц, в частности 51 командир ВСУ», — добавил он.

8:02

Подразделения Вооруженных сил Украины обстреляли город Алчевск из реактивной системы залпового огня HIMARS, выпустив пять ракет, сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в СЦКК.

На фото — предыдущий обстрел Алчевска.

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Telegram-канал «Рыбарь»
8:00

Доброе утро, дорогие читатели. Мы продолжаем наблюдать за ходом военной операции ВС РФ на Украине.

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