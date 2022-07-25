Военная операция РФ на Украине. День 152-й

Один из двух американских граждан, недавно погибших на Украине, был идентифицирован как Люк Люцишин. Об этом CNN сообщила его мать.
По словам женщины, о смерти сына ее проинформировал Госдепартамент США. В субботу, 23 июля, Госдеп подтвердил смерть двух американцев, но не назвал личности и обстоятельства. Представитель сказал, что они «связались с семьями и оказали всю возможную консульскую помощь».
Первым о смерти Люка «Скайуокера» Люцишина сообщила газета Politico. Вместе с тремя другими погибшими иностранцами, о которых сообщали СМИ, он служил в отряде специального назначения теробороны ВСУ. Их подразделение было дислоцировано под Северском. По данным газеты, Люцишину и его сослуживцам было приказано «зачистить овраг, в котором российские военные пытались форсировать реку». Выполнив приказ, иностранцы попали в засаду и были обстреляны из танка. Люцишин был ранен первым взрывом, второй выстрел добил «Скайуокера» и пытавшихся спасти его.
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На фото — предыдущий обстрел Алчевска.