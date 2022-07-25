РБК: Минобороны России предложило ужесточить правила прохода по Севморпути

Минобороны РФ выступило за ужесточение правил прохода по Северному морскому пути (СМП) для иностранных судов. Так, министерство предлагает внести изменения в федеральный закон «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации». Законопроект одобрила правительственная комиссия по законодательной деятельности, передает РБК, ссылаясь на документ.

Военное ведомство предлагает добавить в закон пункт, согласно которому иностранным военным и государственным судам позволят заходить в акваторию Севморпути (без захода в порты или военно-морские базы) только по разрешению, запрашиваемому по дипломатическим каналам не позднее чем за 90 дней до предполагаемого захода.

Также на СМП не сможет находиться более одного иностранного судна, если отсутствует специальное решение правительства России. Кроме того, суда, которые будут заходить на этот морской путь, будут обязаны обеспечивать безопасность судоходства, охрану окружающей среды, защиту трубопроводов и подводных кабелей, сохранять водные биологические ресурсы.

А иностранным подводным лодкам Минобороны предлагают позволить проходить по СМП лишь на поверхности и под своим флагом, указало издание.

В случае принятия изменений российские власти получат право приостанавливать на определенный срок заход иностранных судов во внутренние морские воды в акватории СМП в интересах обеспечения безопасности.

В пояснительной записке к документу отмечается, что данные требования необходимо ввести в связи с изменением глобального климата и таянием льдов, что «влечет не только рост объемов морских перевозок транзитных грузов между Европой и Азией по трассам СМП, но и активизацию в Арктической зоне военно-морской деятельности различных государств».

По информации издания, МИД, ФСБ и Минтранс поддержали такую инициативу Минобороны.

Ранее сообщалось, что в России запретят использовать зарубежные суда при транспортировке топлива по Севморпути.