Минобороны показало видео с запуском ракет по украинским военным целям в порту Одессы

Министерство обороны России разместило видео, в котором демонстрируется момент запуска высокоточных ракет большой дальности ВМФ. Об этом заявили представители Минобороны РФ.

Запущенные ракеты, показанные в ролике, впоследствии ликвидировали в порту Одессы военный корабль Украины и склад американских ракет Harpoon.

«В морском порту города Одесса на территории судоремонтного завода высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль и склад поставленных США киевскому режиму противокорабельных ракет «Harpoon», — уточняли в Министерстве обороны России.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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