Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства авиаудара по нефтебазе в Белгороде

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства авиаудара по территории Белгорода, в результате которого загорелась нефтебаза. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата расследовать обстоятельства авиаудара украинских боевиков в Белгороде и установить виновных», — говорится в сообщении.

Следователям поручено установить лица, причастные к выполнению авиаудара, включая летчиков и их командиров.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее сообщил, что удар был совершен двумя украинскими вертолета Ми-24, которые на предельно малой высоте вошли в российское воздушное пространство.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что пожар охватил восемь резервуаров с топливом. По данным властей, при ЧП никто не пострадал, но из-за возгорания жителей домов на трех улицах рядом с предприятием начали расселять в менее опасные места. В Минэнерго заявили, что пожар не скажется на стоимости топлива и его доступности.