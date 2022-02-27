В ЛНР подтвердили, что ВСУ разбомбила топливохранилище в Ровеньках

В ЛНР подтвердили, что вооруженные силы Украины ракетным ударом разбомбили топливохранилище в Ровеньках, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представительство Народной милиции.

«По уточненной информации, возгорание нефтебазы в городе Ровеньки произошло в результате применения ВСУ тактических ракетных комплексов 9К79-1 «Точка-У», — заявили в представительстве.

Как сообщается, инцидент, предположительно, произошел на нефтебазе, находящейся в населенном пункте Ровеньки. Согласно имеющейся информации, на этом объекте начался пожар.

Ранее стало известно, что на нефтебазе в ЛНР произошел взрыв.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.