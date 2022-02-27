Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
В Юго-Восточной Азии призвали к мирному диалогу по Украине 09:08
Тренер лыжников Крамер удивлен желанию Норвегии не допускать россиян к КМ 09:03
Экс-премьер Японии призвал США пересмотреть позицию по Тайваню 08:54
Ваноли рассказал, почему так остро реагирует на ошибки Соболева 08:43
Google запретил российским государственным СМИ монетизировать трафик 08:43
В Белоруссии начался референдум по внесению изменений в конституцию страны 08:38
МИД Китая намекнул на ответственность США за ситуацию на Украине 08:31
Представитель ISU: вопрос о допуске российских фигуристов на ЧМ не стоит 08:29
Андронов о новом тренере «Спартака»: спасибо Зареме за этот цирк 08:18
Организаторы КМ в Драммене заявили о нежелательности участия российских лыжников 08:07

В ЛНР подтвердили, что ВСУ разбомбила топливохранилище в Ровеньках

Прослушать новость
Остановить прослушивание

В ЛНР подтвердили, что вооруженные силы Украины ракетным ударом разбомбили топливохранилище в Ровеньках, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представительство Народной милиции.

«По уточненной информации, возгорание нефтебазы в городе Ровеньки произошло в результате применения ВСУ тактических ракетных комплексов 9К79-1 «Точка-У», — заявили в представительстве.

Как сообщается, инцидент, предположительно, произошел на нефтебазе, находящейся в населенном пункте Ровеньки. Согласно имеющейся информации, на этом объекте начался пожар.

Ранее стало известно, что на нефтебазе в ЛНР произошел взрыв.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть