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Стало известно об отправке Германией партии вооружения на Украину

Канцлер ФРГ Шольц: Германия отправит на Украину противотанковое оружие и 500 ракет Stinger

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Германия официально сообщила о поставках вооружения на Украину. Соответствующее заявление распространило правительство ФРГ, сообщает ТАСС.

Из него следует, что правительство намерено отправить украинским властям 1 тыс. единиц противотанкового оружия и 500 ракет Stinger.

«Российское нападение на Украину стало поворотным моментом. Оно ставит под угрозу весь послевоенный порядок», — заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

До этого Германия направляла украинской армии лишь пять тыс. касок.

В ФРГ неоднократно заявляли, что не будут поставлять на Украину летальное оружие. Среди прочего, власти страны ссылались на коалиционное соглашение, в котором прописано обязательство не поставлять военную технику и боеприпасы в страны с территориальными конфликтами.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не раз подчеркивал, что позиция Германии не изменилась со сменой правительства: Берлин не поставляет летальное оружие. Глава комитета бундестага по внешней политике Михаэль Рот отметил, что немецкая сторона может продать украинским партнерам «каски и бронежилеты, но не оружие».

Ранее сообщалось, что Германия разрешила Нидерландам отправить на Украину 400 единиц противотанкового оружия германского производства.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации в Донбассе в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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