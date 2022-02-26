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В ДНР рассказали о переходе ряда населенных пунктов под контроль подразделений

Два населенных пункта в Донбассе перешли под контроль ДНР

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Подразделения морской пехоты Украины оставили свои позиции в районах двух населенных пунктов в Донбассе и они перешли под контроль подразделений ДНР. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Народной милиции Донецкой народной республики Эдуарда Басурина.

«Военнослужащие батальона морской пехоты... желая сохранить свои жизни, отошли с занимаемых позиций в районе Гнутово и Талаковки», — уточнил Басурин.

По словам Басурина, подразделения народной милиции республики продвигаются дальше.

«Наши подразделения продолжают движение вглубь обороны противника, не встречая на своем пути активного сопротивления», — сказал он.

Согласно последним сведениям, подразделения ведомства взяли под контроль Павлополь и Пищевик (на Мариупольском направлении). Речь также о дорогах.

Ранее Басурин заявил, что известно о 15 сдавшихся украинских военных.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Операция на Украине
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