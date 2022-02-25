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В Горловке в результате обстрела ВСУ погиб мирный житель

Народная милиция ДНР: Горловка подвергается массированному обстрелу

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Valentyn Ogirenko/Reuters

По данным Народной милиции Донецкой народной республики, населенный пункт Горловка подвергается массированному обстрелу со стороны вооруженных сил Украины — известно об одном погибшем, сообщается в Telegram-канале вооруженных сил ДНР.

«Каратели из ВСУ активно обстреливают территорию ДНР. При обстреле Горловки по улице Мамедова, 22, погиб один мирный житель и пятеро получили ранения. Также в н.п. Горловка зафиксировано повреждение остекления домов 48, 49, 52 по ул. Чичкана», — указано в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский согласился обсудить с Россией нейтральный статус Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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