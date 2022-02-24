ФСБ: украинские пограничники покинули места дислокации на границе с Россией

Украинские пограничники покинули места дислокации на границе с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центр общественных связей ФСБ России.

Из сообщения ведомства следует, что по состоянию на 13.00 украинские военнослужащие покинули все подразделения на российско-украинской границе.

Ранее 24 февраля Минобороны России со ссылкой на данные разведки сообщило, что подразделения и военнослужащие украинской армии массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение. Отмечается, что позиции подразделений ВСУ, сложивших оружие, ударам не подвергаются.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.