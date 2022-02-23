Минобороны РФ ответило на слова Уоллеса о Крымской войне

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ответил на слова главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса о Крымской войне 1853 года.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о готовности Лондона нанести удар по российским интересам в любой точке мира в случае необходимости. «Шотландский гвардейский полк пнул царя Николая I в 1853 году в Крыму. Мы всегда можем повторить это», — сказал он, общаясь с военнослужащими при посещении здания Конной гвардии. По его словам, президент России Владимир Путин совершил ту же ошибку, что и Николай I, пойдя на конфронтацию с Западом.

В Минобороны РФ назвали заявления Уоллеса не более чем мифологией. По словам Конашенкова, сражение, о котором говорит британский министр, запомнилось не упорством шотландского полка, а «легендарным уничтожением» в тот же день русскими артиллеристами аристократической английской кавалерийской бригады под командованием лорда Кардигана.

Шотландский же полк понес кровопролитные потери и не снискал никаких побед, рассказал представитель Минобороны.

«Рекомендуем британским военнослужащим хорошо изучать не только географию России, но и ее историю. Чтобы своими жизнями не обогащать нашу общую военную историю в угоду малообразованным британским политикам», — говорится в заявлении МО России.