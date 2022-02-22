Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли три населенных пункта Донбасса

В представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) заявили, что украинские военные за последние три часа обстреляли три населенных пункта в ДНР, в том числе минами запрещенного калибра. Об этом пишет РИА «Новости».

Под обстрел попали населенные пункты Озеряновка, Таврическое и Петровское. По информации СЦКК, в направлении Озеряновки было выпущено семь мин калибром 82 миллиметра и 10 гранат из АГС, в направлениях Таврического и Петровского — по 12 мин 120 миллиметров. Этот калибр запрещен минскими соглашениями.

Ранее сообщалось, что после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик в Донецке стихли звуки обстрелов.

20 февраля президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что накачка Украины оружием НАТО провоцирует Киев на силовое решение ситуации в Донбассе. Российский лидер добавил, что за эскалацией ситуации в Донбассе стоят украинские силовики. Кроме того, Москва считает, что Киев занимается имитацией переговоров по ситуации в регионе.