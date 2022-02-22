Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
В Госдепе оценили ситуацию с безопасностью на Украине 05:10
«Задача сил зла стравить нас»: Захарова — о ситуации... 04:59
Кулеба и Боррель обсудили реакцию на признание Россией ДНР и ЛНР 04:53
В Крыму заявили о готовности России к любым санкциям из-за Донбасса 04:49
Хоккеист сборной России рассказал, что изменил бы в финале против финнов... 04:39
В парламенте Чехии оценили признание Россией ЛНР и ДНР 04:30
Врач объяснил запах гари после COVID-19 04:27
Британские СМИ: финал ЛЧ могут перенести из Петербурга на фоне конфликта России... 04:21
США распорядились о вывозе оставшихся на Украине дипломатов в Польшу 04:11
Президент Никарагуа прокомментировал признание Россией ЛНР и ДНР 04:09

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли три населенных пункта Донбасса

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Gleb Garanich/Reuters

В представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) заявили, что украинские военные за последние три часа обстреляли три населенных пункта в ДНР, в том числе минами запрещенного калибра. Об этом пишет РИА «Новости».

Под обстрел попали населенные пункты Озеряновка, Таврическое и Петровское. По информации СЦКК, в направлении Озеряновки было выпущено семь мин калибром 82 миллиметра и 10 гранат из АГС, в направлениях Таврического и Петровского — по 12 мин 120 миллиметров. Этот калибр запрещен минскими соглашениями.

Ранее сообщалось, что после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик в Донецке стихли звуки обстрелов.

20 февраля президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что накачка Украины оружием НАТО провоцирует Киев на силовое решение ситуации в Донбассе. Российский лидер добавил, что за эскалацией ситуации в Донбассе стоят украинские силовики. Кроме того, Москва считает, что Киев занимается имитацией переговоров по ситуации в регионе.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть