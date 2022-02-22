Джонсон пообещал Зеленскому дополнительную военную помощь

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому оказать дополнительную военную помощь в связи с признанием Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Телефонный разговор Джонсона с Зеленским состоялся накануне вечером. Премьер осудил решение российских властей, отметив, что признания ДНР и ЛНР лишает смысла минские соглашения.

«Премьер-министр также заявил, что изучит возможность оказать дополнительную военную поддержку Украине по запросу украинского правительства», — говорится в пресс-релизе.

Джонсон подчеркнул, что Лондон будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины независимо от действий России.

Ранее глава британского МИД Лиз Трасс обсудила с украинским коллегой Дмитрием Кулебой санкции против России, о которых будет объявлено 22 февраля.