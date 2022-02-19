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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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На границе с Украиной после запуска снаряда разрушен нежилой дом

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Следователи направились в приграничный с Украиной хутор Патроновка Тарасовского района Ростовской области, где был разрушен нежилой дом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, в 4.00 мск 19 февраля в 300 м от одного из домовладений в станице Митякинской Тарасовского района раздался взрыв.

«Поступили сообщения от жителей хутора Патроновка о том, что нежилой дом, где находилась летняя кухня, сегодня оказался разрушен», — уточнили в ведомстве.

К месту падения снаряда следуют правоохранители. Предварительно, погибших и пострадавших при сбросе снарядов не было.

В Ростовскую область уже прибыли около 36 тысяч беженцев из Донбасса. На фоне происходящего губернатор Ростовской области подписал распоряжение о введении в регионе режима ЧС.

18 февраля главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявили эвакуацию граждан, объяснив такую меру угрозой скорого нападения украинских военных.

В свою очередь Следственный комитет завел уголовное дело по факту обстрела Ростовской области с украинской территории.

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