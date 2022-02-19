ВСУ выпустили около 600 снарядов по ДНР за сутки

Около 600 снарядов выпущено по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за прошлые сутки. Об этом заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передает «Интерфакс».

По его словам, 400 из выпущенных снарядов — это снаряды и мины калибром 82-122 мм.

При этом пресс-центр штаба Операции объединенных сил украинских вооруженных сил сообщил в Facebook, что 19 февраля совершено 12 обстрелов, 11 из которых с применением запрещенного минскими договорами вооружения, никто из военнослужащих не пострадал.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в республике было предотвращено за последние дни несколько терактов украинских спецслужб.

19 февраля глава Донецкой народной республики подписал указ о всеобщей мобилизации. Он призвал мужчин, способных держать в руках оружие, встать на защиту своих семей и защитить Донбасс.