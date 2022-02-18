РИА «Новости»: российские военные использовали в Сирии дрон-камикадзе «Ланцет»

Российские военные использовали против боевиков в Сирии глубоко модернизированную версию дрона-камикадзе «Ланцет». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Данная версия барражирующего боеприпаса, по сведениям агентства, может нести боевую часть большей массы

«В рамках испытаний новая версия барражирующего боеприпаса «Ланцет-3» была несколько раз применена подразделениями российских военных по позициям террористов в Сирии», — уточнил собеседник.

Обновленный дрон-камикадзе оснащен улучшенный аэродинамикой. В результате у него теперь одно большое X-образное крыло и X-образное оперение в хвосте (было в предыдущей версии два симметричных X-образных крыла).

«Новый аппарат получил увеличенные продолжительность и дальность полета и способен нести боевую часть повышенного могущества», — пояснил собеседник.

В настоящий момент подробности операции против террористов, где задействовали «Ланцет-3» военные России, не приводятся.

Ранее в Сирию прибыли российские бомбардировщики Ту-22М3 и истребители Миг-31К.