В ЛНР заявили о применении украинской армией тяжелого вооружения

Подразделения силовиков Украины осуществляли обстрелы территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Вооруженные силы Украины продолжают грубо нарушать режим прекращения огня, используя тяжелое вооружение», — уточняется в сообщении ведомства.

Установлено, что со стороны украинских вооруженных формирований выявлено два нарушения режима прекращения огня.

Огонь по населенным пунктам Раевка и Донецкий велся из минометов калибра 120 мм, военные выпустили 10 боеприпасов. Также при обстреле села Сокольники силовики задействовали автоматические станковые гранатометы. При последней атаке нанесено 15 выстрелов.

На территории Донбасса с июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием.

Ранее в ДНР и ЛНР заявили об обстреле украинской армией населенных пунктов республик.

Помимо того, в Народной милиции ЛНР заявляли, что ситуация на линии соприкосновения за сутки существенно ухудшилась.