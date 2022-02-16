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Танковая армия Западного военного округа завершила учения в Крыму

МО: танковая армия ЗВО после учений в Крыму направляется в пункты постоянной дислокации

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Танковая армия Западного военного округа (ЗВО) направляется в пункты постоянной дислокации после завершения плановых учений в Крыму. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

«Военнослужащие подразделений танковой армии Западного военного округа завершили погрузку танков и бронированной гусеничной техники на железнодорожные платформы и приступили к совершению марша комбинированным способом в пункты постоянной дислокации на расстояние около одной тысячи километров после завершения плановых учений», — говорится в сообщении.

После возвращения в места постоянной дислокации танки подготовят к будущим учениям.

Ранее стало известно, что эшелон с военной техникой подразделений Южного военного округа (ЮВО) пересек Крымский мост, закончились плановые учения в Крыму.

Комплекс мероприятий оперативной подготовки, в которых принимают участие все военные округа России, флоты и Воздушно-десантные войска, завершится 20 февраля.

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