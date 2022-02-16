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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Украина отработала «все сценарии развития событий» на границе близ Крыма

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Andrew Marienko/AP

Силовые органы Украины на минувших выходных отработали целый ряд учений по противодействию условному захвату административных зданий и отделов полиции в 30 км от Крыма. Об этом заявил глава МВД страны Денис Монастырский, передает ТАСС.

За мероприятием наблюдал президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Монастырского, силовики отработали все сценарии событий в стране, начиная с 2014 года. В общей сложности учения длились меньше одного часа.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

Так, британский таблоид The Sun ранее заявил, что Россия «вторгнется» на Украину в 3.00 по киевскому времени (4.00 мск) 16 февраля.

Президент США Джо Байден в ходе разговора с лидерами союзных стран также утверждал, что Россия может напасть на Украину 16 февраля.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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