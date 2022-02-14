Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
На Украине проверят, посещала ли победительница отбора... 16:28
В московском училище олимпийского резерва назвали фейком видео... 16:23
Эксперт указала на неочевидную деталь в рукопожатии Зеленского и Шольца 16:23
В Германии оценили заполненность газохранилищ 16:20
Российские ученые исследовали окаменевшие внеземные водоросли 16:18
Ученые назвали растительное масло, которое существенно повышает холестерин 16:17
Латвия видит угрозу собственной безопасности в случае российско-украинской войны 16:17
Фетисов одобрил идею депутата Госдумы назначить Валиеву знаменосцем сборной России 16:17
В Госдуме объяснили, почему США разочарованы решением CAS по Валиевой 16:08
Москва обвинила Варшаву в препятствовании запуску «Северного потока – 2» 16:07

Шойгу доложил Путину об инциденте с подлодкой США на Дальнем Востоке

Шойгу назвал вторжение подлодки США в российские воды необоснованной и непонятной активностью

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
kremlin.ru

Обнаружение подводной лодки США в районе Курильского острова Уруп в территориальных водах России было необоснованной и непонятной активностью. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает РИА «Новости».

Он рассказал, что судно проникло в территориальные воды России на четыре километра. По его словам, на выдворение подлодки ушло порядка трех часов. Для этого потребовалось применить «специальные действия», отметил министр.

Инцидент произошел 12 февраля в районе Курильского острова Уруп в 10.40 (мск). Подводная лодка ВМС США «Вирджиния» (USS Virginia) сначала проигнорировало предупреждения российских военных на русском и английском языках. После применения «соответствующих средств» она использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и максимально быстро покинула российские территориальные воды.

В районе, где зафиксировали подлодку, проходили учения сил Тихоокеанского флота. После инцидента они продолжились.

Впоследствии военного атташе США вызвали в Минобороны РФ, где ему вручили ноту. В российском министерстве отметили, что действия американской подводной лодки расцениваются как грубое нарушение норм международного права, а провокационные действия американского корабля создали угрозу национальной безопасности России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть