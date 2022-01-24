Американский конгрессмен призвал провести военные учения возле границ России

Член палаты представителей США республиканец Майкл Маккол призвал провести совместные учения в Восточной Европе для демонстрации президенту России Владимиру Путину серьезности намерений на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

По его словам, учения должны пройти в Польше, странах Прибалтики, Румынии и Болгарии.

«Он не видит, что мы настроены серьезно, и поэтому происходит наращивание (численности военных). Думаю, что все это началось с Афганистана и безоговорочной капитуляции перед «Талибаном» (организация запрещена в России)*, когда он увидел слабость, а слабость провоцирует агрессию», — заявил Маккол.

Он считает, что президент США Джо Байден часто шел на «уступки» российскому лидеру, поэтому Путин почувствовал слабость.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что страны – члены НАТО проведут масштабные военно-морские учения «Удар Нептуна-22» в Средиземном море с 24 января по 4 февраля.

В последнее время на Западе, а также на Украине политики и СМИ заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве неоднократно отвергали подобные утверждения.