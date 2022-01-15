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Украинские военные получат оружие в рамках плана на «непредсказуемый случай»

Депутат Рады Вениславский: все силы территориальной обороны Украины к февралю получат оружие

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Евгений Малолетка/AP

Силы территориальной обороны Украины (СТО), дислоцированные в приграничных областях, 15 января получат оружие. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Федор Вениславский в эфире канала «Эспресо».

По его словам, к февралю оружие получат подразделения по всей стране. По словам парламентария, эту информацию подтвердили командующие СТО.

Вениславский отметил, что сейчас военно-политическое руководство Украины занимается разработкой плана действий «на любой непредсказуемый случай». Депутат выразил сожаление, что с 2014 года киевские власти этим не занимались.

В настоящее время территориальные бригады находятся в стадии формирования и комплектации, так как отдельным родом войск Вооруженных сил Украины они стали только с 1 января 2022 года. До этих пор СТО не передавали оружия.

Ранее сообщалось, что в США подготовили 18 сценариев при «вторжении» России на Украину.

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